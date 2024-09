Specialisti al top arrivano al Mazzoni: "Focus sulle malattie del pancreas"

L’unità operativa di gastroenterologia e endoscopia interventistica dell’ospedale ‘Mazzoni’, diretta da Filippo Antonini, è stata selezionata tra i quattro centri italiani di riferimento per ospitare il corso nazionale di formazione in ecoendoscopia ‘Eus Academy’, organizzato dall’Associazione italiana dei gastroenterologi e endoscopisti ospedalieri (Aigo). Il nosocomio ascolano oggi e domani ospiterà infatti la tappa del corso sulle ‘Lesioni cistiche del pancreas e raccolte peripancreatiche’. Vi parteciperanno 20 giovani specialisti gastroenterologi provenienti da tutta Italia, vincitori di una borsa di studio dell’Aigo, per imparare e migliorare la difficile metodica dell’ecoendoscopia. L’evento è incentrato sui tumori cistici e raccolte del pancreas e vedrà la presenza di alcuni tra i maggiori esperti nazionali e internazionali nella metodica e nelle malattie del pancreas (di cui il dottor Filippo Antonini fa parte da molti anni). "In endoscopia digestiva – spiega Antonini – l’ecoendoscopia è sicuramente la tecnica che più di tutte ha subito una notevole innovazione passando, da un esame prevalentemente diagnostico, a uno strumento in grado di eseguire dei veri e propri interventi mini-invasivi che evita ai pazienti trattamenti molto più demolitivi e invalidanti. Il nostro centro è stato scelto per la tappa inerente sulle malattie del pancreas, argomento di particolare interesse per la nostra unità operativa che in questi mesi si sta dotando di tecnologie di ultima generazione per la gestione dei pazienti con patologie bilio-pancreatiche".

"E’ motivo di vanto per la nostra Azienda – continua il direttore generale Nicoletta Natalini – essere stati scelti per questo importante evento. Il corso interesserà solo altre tre unità operative di gastroenterologia in Italia. Questo rafforza la nostra convinzione che stiamo lavorando sulla strada giusta per dare ai nostri cittadini le migliori risposte di salute possibili, attraverso la dotazione nei nostri ospedali di tecnologie all’avanguardia e la presenza di professionisti di riconosciuta esperienza". L’unità operativa semplice dipartimentale di gastroenterologia e endoscopia interventistica dell’ospedale ‘Mazzoni’ è stata istituita il primo aprile del 2023. In provincia di Ascoli operano due unità, una al Mazzoni e l’altra a San Benedetto, entrambe forti di tre medici specialisti. Di procedure di secondo livello, il dottor Antonini ne ha eseguite fino ad ora più di 1.000, nei confronti di pazienti con malattie benigne e maligne del pancreas, delle vie biliari e del tratto gastroenterico.