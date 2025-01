Spedizione punitiva dopo il furto: in due a processo

Passeggiava tranquillamente per viale Secondo Moretti a San Benedetto quando si è accorta che qualcuno aveva infilato una mano nello zaino che aveva in spalla rubandole il portafoglio che vi era contenuto. Da questo episodio che ha visto vittima una ragazza la notte del 22 luglio 2018 è nata prima una spedizione punitiva nei confronti degli autori del furto e poi un processo a carico dei due soggetti in questione, un sambenedettese di 42 anni e un albanese di 37. Devono rispondere entrambi di rapina e lesioni personali. L’albanese, per altro, quella sera quando venne fermato dette ai carabinieri false generalità. L’attento controllo ha fatto emergere la sua vera identità insieme al fatto che era ricercato perché su di lui pendeva un ordine di custodia cautelare emesso dalla Procura di Torino; per cui venne rinchiuso nel carcere di Ascoli. Fu dunque una notte rocambolesca. I due imputati sono accusati di aver rubato il portafoglio alla ragazza, nascondendolo passandoselo di mano in mano fra loro. Gli amici della vittima si lanciarono all’inseguimento dei due e recuperarono il portafogli. Ne nacque però anche una colluttazione, con uno degli amici della vittima che fu colpito con schiaffi e pugni al volto e scaraventato a terra dove fu preso a calci. Riportò la frattura della mandibola. Il sambenedettese e l’albanese (difeso Dall’avvocato Ivo Iachini) sono finiti dunque sotto processo davanti al tribunale di Ascoli. Al fatto ha partecipato anche un terzo soggetto che però è riuscito a dileguarsi.

p. erc.