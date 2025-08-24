Spedizione punitiva sotto la pineta, due ventenni picchiati a sangue

Grottammare (Ascoli), 15 agosto 2025 – Notte di follia sul lungomare centro di Grottammare, dove due giovani egiziani sono stati aggrediti e pestati a sangue da un gruppo di stranieri, presumibilmente nord africani. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di San Benedetto per le contusioni e le ferite subite nel pestaggio. Indignazione nella Perla dell’Adriatico per simili atti che danneggiano l’immagine della città dove i cittadini stranieri vivono ospiti del progetto Sprar.

A gran voce alcuni politici della stessa maggioranza e cittadini chiedono l’intervento delle autorità, poiché il caso non è assolutamente isolato. Iniziamo dalla cronaca dell’evento criminoso che ha fatto scattare la macchina dei soccorsi qualche minuto prima delle quattro di domenica.

I due ragazzi egiziani, uno di 21 anni e l’altro di 23 anni, che avevano trascorso la notte in un locale ad alta frequentazione di San Benedetto, si trovavano nella zona della pineta centrale di fronte allo chalet Adriatico. A un certo punto, come raccontano le immagini della videosorveglianza di un’attività privata, ma in quella zona ci sono anche quelle della videosorveglianza urbana del Comune, arriva un’auto dalla quale scendono quattro o cinque persone, almeno due sono magrebine, che si scagliano contro i due egiziani. Il ventunenne viene assalito sotto la pineta a colpi di bottiglie rotte e subisce ferite profonde a un braccio e contusioni varie, anche alla testa. L’altro, il 23enne, cerca la fuga rifugiandosi nello spazio antistante l’ingresso di un residence, dove viene raggiunto dagli aggressori e picchiato con colpi di sedie, calci e pugni.

Una presunta ‘lezione’ durata pochi minuti, poi sul posto sono arrivati le ambulanze della potes, 118 e poi i carabinieri della locale stazione che si stanno occupando delle indagini. Serpeggia l’ipotesi che possa essersi trattato di un sospetto regolamento di conti per fatti di droga. Entrambi i giovani egiziani sono personaggi noti, coinvolti anche in gravi eventi accaduti nella città di San Benedetto. Più volte ripresi dai competenti uffici comunali per il loro comportamento, l’ultima proprio alcuni giorni fa, i due egiziani starebbero frequentando un percorso psicologico che, evidentemente, non sta dando i risultati sperati. La città di Grottammare non è più disposta a sopportare simili comportamenti e auspica che le forze dell’ordine e gli enti preposti si impegnino a risolvere in fretta la questione, spostando i soggetti pericolosi in altre adeguate strutture.