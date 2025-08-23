"Speravamo nel passo indietro"

Da una parte la soddisfazione di vedere le uve sane in una vendemmia già iniziata da dieci giorni con le uve di Pinot Nero e da un paio di giorni anche dello Chardonnay, dall’altra la preoccupazione per i dazi.

Angiolina Piotti Velenosi ora è ufficiale il 15% sui vini italiani: questa cosa la preoccupa?

"Speravo che ci sarebbe stato un passo indietro per i dazi sui vini, anche perché rischiamo davvero di non essere competitivi nel mercato statunitense non solo per la concorrenza dei vini locali, ma soprattutto per quelli sudamericani in particolare cioè i e argentini che in questo momento hanno un grande appeal sul mercato americano così come i vini della Nuova Zelanda. E certamente questo ci tiene un po’ con il fiato sospeso".

Dall’11 agosto siete già in fase di vendemmia: un po’ in anticipo rispetto ai tempi abituali?

"Abbiamo realizzato un video con mio figlio Matteo che spiega l’andamento climatico di quest’annata e giustifica i tempi di raccolta. Sta avendo migliaia di visualizzazioni anche da parte dei nostri clienti all’estero. Segno che c’è molta attenzione sui nostri vini. È stato un inverno mite con preziose fasi fredde che hanno permesso il riposo delle viti. La primavera si è rivelata equilibrata e questo ha permesso una germogliazione omogenea e assenza di malattie. Il grande caldo dei mesi di luglio e agosto ha portato a maturazione le uve e abbiamo iniziato la vendemmia del Pinot Nero primo passo per creare i nostri spumanti. Sarà una grande annata".

Ci sarà una novità tra i Vini Velenosi 2025?

"Stiamo lavorando su un bianco inedito, pronto ad affiancare le storiche etichette Velenosi. Un nuovo compagno di viaggio, frutto di questa vendemmia, che presto sveleremo. Per ora posso dire che sarà una sorpresa".

