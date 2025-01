Giornata di addii, ma anche di annunci per la sanità di San Benedetto. La presentazione della nuova risonanza magnetica è coincisa con i saluti di Nicoletta Natalini all’azienda sanitaria territoriale. A partire da febbraio, infatti, assumerà la direzione della Usl di Ferrara. Ma è stato anche il giorno dell’annuncio di un passo importante per il nuovo ospedale di San Benedetto: entro tre o quattro settimane sarà indetta la gara per la progettazione della struttura, che sorgerà in via Sgattoni, nel quartiere di Ragnola. Ad annunciarlo è stato il consigliere regionale Andrea Assenti.

Ma andiamo con ordine. Per la dottoressa Natalini è il momento di tracciare un bilancio della sua esperienza alla guida della sanità locale. "Un bilancio sicuramente positivo. A me piace lavorare e ho messo tutto l’impegno possibile. Abbiamo provato a cambiare qualche percorso e qualche modalità di lavoro, ma anche ascoltato i professionisti e credo di essere riuscita nell’obiettivo che volevo conseguire, perché molti ci stanno seguendo in questo nuovo modo di lavorare. Io spero che verrà mantenuta una continuità per dare sempre più prestazioni in termini di numero e qualità a tutti i cittadini del Piceno". Un passaggio chiave del suo operato è stato l’atto aziendale sanitario al centro, in questi giorni, dell’attenzione di politica e cittadini. "Noi andiamo avanti. Abbiamo già fatto tutti i passaggi formali. Entro la fine del mese possiamo recepire l’atto con determina e mandarlo in Regione". In Regione, il documento potrà essere eventualmente modificato o recepito così com’è stato proposto.

Sul fronte della nuova struttura ospedaliera, il consigliere regionale Andrea Assenti ha confermato che entro fine febbraio si farà la gara per la progettazione. "Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, proprio pochi giorni fa ci ha aggiornato su queste tempistiche. Per quanto riguarda la nascita dell’ospedale nella zona indicata dal Comune, vale a dire la zona di via Sgattoni, nell’area di fronte all’Istituto Tecnico Commerciale, entro la fine di febbraio partirà la gara per la progettazione" ha spiegato Assenti. Presenta anche il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo che ha definito questo annuncio una "buona notizia". "Quell’atto che firmammo con la regione e con la dottoressa Natalini inizia a prendere forma. E’ un primo passo importante e spero che i prossimi step avvengano in fretta perché ora ci sono tutti i presupposti per la nascita di questo nuovo ospedale".

e.l.