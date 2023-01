Spese di notifica per le tasse, nuovo attacco dell’opposizione

Il 2023 non inizia sotto il segno della pace per l’amministrazione di Offida. Il gruppo ‘Obiettivi comuni per Offida’ torna all’attacco per le tasse. "Poco più di un anno fa abbiamo contestato all’amministrazione comunale – dichiarano i rappresentanti di Obiettivi comuni per Offida – l’addebito improprio delle spese di notifica degli avvisi di accertamento Imu per il biennio 2014-2015 e Tasi-Tari per l’anno 2015, circa 2.500 avvisi inviati dal Comune. Il Decreto Ministeriale del 12 settembre del 2012 stabilisce la ripetibilità delle spese di notifica relative agli avvisi di accertamento e ne determina l’importo in 5,18 euro, malgrado questo l’amministrazione ha applicato un costo di 12 euro a cartella. La sintesi è semplice, così come la somma. I cittadini si sono trovati a pagare 6,82 euro in più (pari al 130% circa) di spese di notifica e l’amministrazione ha incassato circa 15mila euro, oltre il dovuto. A distanza di un anno, l’amministrazione attiva un’altra tornata di accertamenti Imu seguitando a ripetere le spese di notifica per un importo superiore a quanto previsto dalla legge (5,18 euro come previsto dall’art. 2) pari ad 10,65 euro (nel 2021 eravamo a 9,50 euro). Un "balzello" delle spese di notifica, non congruo, tanto che alcuni cittadini hanno chiesto l’intervento del Garante del Contribuente delle Marche, che nell’ottobre 2021 ha chiesto spiegazioni all’amministrazione comunale e nel dicembre 2021 ha formulato le proprie deduzioni e ‘ravvisato pertanto prassi irregolare’ e ha formulato raccomandazione all’amministrazione perché si uniformi, per il recupero delle spese".

"Il Garante – prosegue il gruppo di opposizione – non avendo ricevuto riscontro, il 10 maggio scorso sollecita l’amministrazione con una nuova richiesta e il 1 agosto scrive di nuovo rimarcando che ‘resta tuttora priva di riscontro la richiesta di questo Garante’. Arriviamo al 16 novembre, quando il Garante per l’ennesima volta fa riferimento ‘al provvedimento adottato il 21 dicembre 2021, e rileva che l’amministrazione persiste nell’addebitare un importo non conforme alle disposizioni richiamate nel provvedimento. Troviamo imbarazzante – concludono i rappresentanti di Obiettivi Comuni per Offida – che l’amministrazione comunale non abbia mai risposto al Garante, come troviamo illogico non addebitare in maniera corretta le spese di notifica".