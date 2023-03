Spese dopo l’ok al bilancio, scatta l’interrogazione

Spese post bilancio previsionale, la minoranza vuole vederci chiaro. A puntare la propria lente d’ingrandimento sull’operato dell’amministrazione comunale sono Luciana Barlocci e Giorgio De Vecchis: i due del gruppo misto interrogano sindaco e giunta sulla perizia geologica commissionata a fine febbraio dal comune, costituitosi nella causa pendente al Tar Lazio sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio del gas a Porto d’Ascoli. Tale prestazione specialistica veniva a costare 47.750 euro, prelevati dal fondo di riserva stanziato dall’amministrazione subito dopo la convalida, in consiglio, del bilancio previsionale 2023: secondo gli atti consultati questa sarebbe servita, riportano Barlocci e De Vecchis, "a smentire le argomentazioni della Gas Plus – società che ha proposto di realizzare l’impianto, nda - con la relazione depositata in giudizio e redatta dalla Ramboll Italy". I consiglieri però rimarcano anche come dai documenti consultati emerga con chiarezza che la necessità di redigere la perizia fosse evidente sin dall’11 novembre 2022. Ovvero, più di tre mesi prima dell’approvazione del previsionale. Il primo nodo da sciogliere è proprio questo. "Come mai – chiedono al sindaco i consiglieri - visto che la necessità del ricorso ad una perizia esterna era già emerso con chiarezza quantomeno a novembre, nel bilancio di previsione non si è previsto un apposito capitolo di spesa per fare fronte a tale necessità?" E ancora. "Considerato che tale spesa era prevista e prevedibile e che appena tre giorni dopo l’approvazione del bilancio ci troviamo con un fondo di riserva che è sceso al di sotto di quello 0,30% delle spese correnti, che costituisce il limite minimo ai sensi del Tuel (Testo unico degli enti locali) non ritiene che tale comportamento possa essere considerato una palese elusione della normativa relativa alla redazione del bilancio di previsione?" C’è poi un’altra questione da chiarire. Barlocci e De Vecchis affermano che da una delle mail intercorse fra tecnici sulla questione emerge "che tra le persone in indirizzo per conoscenza in questa mail, oltre ai professori universitari probabilmente soci della Geomore Srl (spin-off dell’Università di Camerino), risulta il geologo Nazzareno Romani". I membri della minoranza quindi chiedono "a che titolo ed in quale ruolo il dottor Nazzareno Romani prende parte alle predette questioni inerenti all’amministrazione comunale e se lo stesso risulta effettivamente essere lo zio dell’attuale compagna dell’assessore Gabrielli". Inoltre, considerando che l’assessore competente è Tonino Capriotti, i consiglieri domandano "come mai nelle richiamate mail del 27 febbraio e relative alla delibera sul prelevamento dal fondo di riserva, compare l’assessore Bruno Gabrielli". Infine, viene chiesto se l’entità del finanziamento sia congrua.

g. d. m.