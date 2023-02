Spese elettorali, De Vecchis: "Chiarezza su quella consulenza"

Consulenze in campagna elettorale, in consiglio comunale va in scena un nuovo show che vede protagonisti il consigliere Giorgio De Vecchis e il sindaco Antonio Spazzafumo. Nella riunione di ieri mattina De Vecchis, che fa parte del gruppo misto come membro dell’opposizione, ha presentato un’interrogazione su una consulenza commissionata in campagna elettorale, riguardo alla quale, recita il documento sottoscritto anche da Nicolò Bagalini, "dopo un attento esame degli estratti conto intestati al suo mandatario elettorale allegati alla dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte, non risulta nessun pagamento al professionista incaricato in persona". Pronta, ed estremamente accigliata, la replica del primo cittadino. "La questione – ha risposto Spazzafumo – è priva di qualsiasi fondamento ed è l’ennesima trovata per godere di qualche minuto di visibilità. Ricordo infatti che la dichiarazione di rendiconto sulle spese sostenute e dei contributi ricevuti in campagna elettorale risponde a ben precisi obblighi di trasparenza e viene effettuata sull’onore del dichiarante. Nel rispetto di tali obblighi, il sottoscritto in data 3 dicembre 2021 ha rendicontato tutte le spese fino a quel momento sostenute per la propria campagna elettorale e i contributi ricevuti da terzi. La fattura del professionista non è stata inserita in rendicontazione in quanto emessa e saldata dopo il termine ultimo di presentazione del rendiconto. Tale servizio di consulenza si è protratto ancora per qualche mese dopo la mia elezione a sindaco. Una volta conclusosi il rapporto, ho saldato il dovuto tramite bonifico il 20 aprile 2022, per cui il professionista ha emesso corrispondente fattura il 22 aprile. Quindi non ho mai dichiarato il falso. A De Vecchis dico che in consiglio si fanno battaglie per la città, non per la persona. Quindi se il consigliere non è in grado di espletare questo compito gli consiglio di dimettersi". Immancabile la controreplica: "Il sindaco è una persona totalmente inadatta e lo ha appena dimostrato – ha asserito De Vecchis – Nelle spese elettorali sarebbe stato necessario inserire anche le obbligazioni assunte. Qui si fa molto marketing, ma non si dice nulla su fatti importanti per la città. Io se fossi in maggioranza mi vergognerei di sostenere un sindaco così. Almeno portasse grandi risultati, si potrebbe anche sopportare. Ma nella macchina comunale uno sfascio così non si era mai visto. Che immagine stiamo dando di questa amministrazione?".

Giuseppe Di Marco