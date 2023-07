Spese facili in Regione "Finalmente giustizia"

"Dopo oltre dieci anni di dolore, vergogna, umiliazioni e una brillante carriera politica bruciata, finalmente giustizia è fatta!" Si sfoga così Umberto Trenta, politico ascolano di lungo corso rimasto invischiato nell’inchiesta della Procura di Ancona che ha coinvolto tanti politici, anche ascolani, che alla fine sono stati assolti dalle accuse. Difeso dall’avvocato Mario Ciafrè, anche Trenta è stato scagionato con formula piena, ma la vicenda ha lasciato il segno e si è aggiunta ai problemi di salute che ha accusato negli ultimi anni: una setticemia acuta a seguito di un’operazione alla schiena, che lo ha portato a venti giorni in coma, sette mesi in ospedale dove si è dovuto sottoporre a quattro interventi chirurgici con recidive e tante trasfusioni. "La sentenza ha evidenziato che questo procedimento non doveva avere proprio inizio" spiega l’avvocato Ciafrè. "Appena indagati abbiamo chiesto alla Procura, con una memoria difensiva, l’immediata archiviazione, avendo provato il corretto utilizzo dei fondi spesi e il loro fine istituzionale. Abbiamo anche fatto presente come la nostra posizione fosse stata già vagliata e analizzata sotto la lente di ingrandimento dalla Corte dei Conti che poi aveva sentenziato che non c’era nessun danno erariale e che tutti i soldi sono stati spesi in maniera corretta per fini istituzionali".

Forte di questo pronunciamento Trenta e il suo legale hanno affrontato il processo penale con una convinzione: "Se certamente non vi era stato un danno erariale, non poteva esserci il peculato". "E’ stato un processo molto lungo e faticoso che ha provato oltremodo il mio assistito, indebolito nel frattempo anche dai problemi di salute che lo hanno tenuto in bilico tra la vita e la morte. Però fortunatamente si è ripreso e quando è stato il momento – racconta l’avvocato Ciafrè – è voluto essere in aula, anche se accompagnato a braccia, avendo perso ben 30 kg. Davanti ai giudici ha rivendicato la propria innocenza e il suo corretto operato. Quando per telefono gli ho comunicato il verdetto assolutorio è scoppiato in un pianto dirotto e con voce spezzata mi ha detto ’finalmente è finito un incubo durato 12 anni: grazie, grazie’". "Una vita, la mia, dedicata al bene comune, messa alla gogna da accuse infamanti che hanno distrutto la mia carriera politica, come quella di un’intera classe politica dirigente che è stata cancellata – prosegue Umberto Trenta – L’emergenza giustizia dura da tempo, almeno stavolta la ’giusta giustizia’ ha trionfato grazie alla profonda lettura delle carte da parte del collegio giudicante e grazie – tiene a sottolineare – alla sapiente architettura del diritto dell’avvocato, e mio amico, Mario Ciafrè che nell’arringa difensiva ha dimostrato la mia assoluta innocenza, toccando anche la mente e l’anima dei giudici".

Peppe Ercoli