"Spese per le tasse, lo dice la legge"

Non si è fatta attendere la risposta del sindaco Luigi Massa all’attacco del gruppo Obiettivi comuni per Offida. "Sull’interesse collettivo e l’equità sociale – dichiara il sindaco – da alcuni anni l’amministrazione comunale, dando seguito ad un percorso già avviato, ha attuato una doverosa e normativamente obbligata e, aggiungo, giusta ed equa procedura di verifica, razionalizzazione e sistemazione delle partite riferite ai tributi locali. L’equità fiscale va praticata ed è compito delle istituzioni attuarla non semplicemente enunciarla. Questa procedura ha consentito di verificare ed accertare posizioni di contribuenti che, per i più svariati motivi, non erano in linea".

"A seguito – continua Massa – di avvisi bonari, inoltrati nel corso degli anni, si è realizzato un allineamento e definitiva sistemazione di tante posizioni, tutto ciò con la condivisione degli stessi contribuenti, che hanno evitato esborsi per sanzioni ed interessi. Nel sistemare la propria posizione diversi cittadini sono stati chiamati ad una contribuzione maggiore allineandosi a quanti erano in linea da sempre. Questa operazione di equità fiscale – prosegue il sindaco – ha consentito benefici collettivi tangibili, ne ricordo uno: lo scorso anno l’amministrazione comunale ha definito, grazie a questi recuperi, oltre ad agevolazioni per particolari categorie, una riduzione media del 10% della Tari di cui hanno potuto beneficiare tutti i contribuenti, sia attività che utenze domestiche, un’operazione di equità collettiva straordinaria".

Alcuni contribuenti, "il cui numero si è di molto ridotto nell’ultimo triennio – dice ancora Massa –, non hanno potutovoluto, non sta a me giudicare, adeguare la propria posizione nemmeno potendo usufruire dell’importante rateizzazione, fino a settantadue rate, prevista nel nostro regolamento delle Entrate tributarie. Questi contribuenti hanno ricevuto, come prevede la legge, le dovute cartelle di ingiunzione di pagamento. L’invio di tali atti comporta il sostenimento di costi di notifica e spedizione che la norma ha definito come ripetibili, ossia da addebitarsi al destinatario. Un Decreto del 2012, sono trascorsi dieci anni, aveva definito tali costi individuandone l’ammontare nelle tariffe di notifica allora in vigore da parte di Poste Italiane. Tali tariffe si sono, ovviamente, negli anni modificate in aumento pertanto, sempre in ossequio al criterio di equità fiscale si è ritenuto di addebitare a questi contribuenti le effettive spese sostenute dall’ente per l’invio degli atti, non ritenendo giusto ed equo che i maggiori costi pesassero invece sulle casse pubbliche, che non sono del sindaco ma di tutti i cittadini anche di quelli che volontariamente si sono messi in regola o addirittura su quanti sempre in regola sono stati. Al Garante dei Contribuenti – conclude il Sindaco – è stato risposto che l’ente non ha inteso e non intende caricare questi maggiori costi sulle casse pubbliche collettive, siamo pronti, qualora necessario, a difendere questa posizione di equità nelle sedi deputate. Questa, per doverosa chiarezza, la nostra impostazione fondata su equità e trasparenza perché contribuenti siamo tutti".