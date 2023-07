Spettacoli e gastronomia a Cupra Marittima

Si susseguono a ritmo frenetico le manifestazioni estive previste nel calendario stilato dall’amministrazione di Cupra Marittima, tra festival, eventi culturali, mercatini e intrattenimenti per grandi e piccini. Martedì (ore 21.30), in piazza Unità d’Italia, torna il fantastico Mondo dei Burattini a cura di Palamortara. Mercoledì, da non perdere il Cruciverbone in Piazza in programma alle 21 nella Pineta Martiri delle Foibe. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Gli Edi Piceni. Sempre mercoledì, terminerà la rassegna "Biblioteca d’autore" con l’appuntamento che si terrà nel giardino Tongatapù sul lungomare nord di Cupra: qui Paola Giosuè presenterà il suo ultimo lavoro, "Autistico a chi?" Giovedì, alle 20, da annotare la Cena Bordomare presso gli chalet convenzionati, una suggestiva serata culinaria in riva al mare promossa dall’Associazione CuprAmare Balneari, con musica itinerante. Si tratta di un appuntamento molto atteso sia dai turisti che dai residenti. Infine, alle 21.30, in piazza Possenti, ci sarà una esibizione della Scuola di Ballo a cura della New Planet Dance 2000.