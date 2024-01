Spettacoli e maschere: c’è la 37esima edizione del Carnevale lamense

Tutto è pronto per la 37esima edizione del Carnevale lamense, che promette premi, spettacoli, animazione e tanto altro. L’amministrazione comunale in collaborazione con il Miglio e le associazioni del territorio organizzano l’evento che avrà luogo l’11 febbraio e prevederà la sfilata dei carri allegorici con relativa esibizione nel tragitto che va da via della Stazione fino a piazza della Libertà a Villa Sant’Antonio. Si accoglieranno fino a 15 carri / gruppi allegorici, ulteriori richieste verranno valutate. I partecipanti saranno classificati nel seguente modo: Cat A gruppo costituito da almeno 40 figuranti con un carro delle dimensione di 1.80 x 5.00 minimo, Cat B gruppo costituito da almeno 20 figuranti con o senza carro, Cat B gruppo costituito da almeno 20 figuranti con o senza carro, Cat C gruppo costituito da almeno 10 persone con o senza carro, Cat D gruppo costituito da un numero compreso tra 2 e 4 figuranti, Cat E maschere singole o macchiette che si esibiranno durante il percorso ed in postazioni in piazza. Coloro che intendono partecipare al concorso mascherato dovranno far pervenire domanda d’iscrizione secondo l’apposito modello allegato all’indirizzo e-mail: carnevalelamense1 @gmail.com entro e non oltre le 14 nei giorni stabiliti per la sfilata, agli iscritti verrà assegnato un numero di identificazione. Il contributo di partecipazione complessivo destinato alle categorie A, B, C è di 3000 euro così distribuiti: Cat a 700 euro, Cat B 250 euro (se presente il carro + 100 euro), Cat C 150 euro (se presente il carro 50 euro), Cat D 100 euro (se presente il carro + 50 euro) e infine categoria E 50 euro.