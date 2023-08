Spettacolo al FestivaLiszt Sul palco il piccolo Mozart

Questa sera il FestivaLiszt di Grottammare propone una serata itinerante al paese alto. Ci sarà Giammarco Alcini alla fisarmonica, Margherita Paci e Pietro Fortunato al violoncello, il Glem Quartet di clarinetti, ma l’attesa è tutta per il pianista Alberto Cartuccia Cingolani, detto il piccolo Mozart. Ancora non sa leggere, né scrivere ma esegue musiche di Mozart, Rachmaninov, Beethoven, Scarlatti, Grieg ed altri alla perfezione. Ha compiuto 6 anni ad aprile scorso ed il più giovane interprete del FestivaLiszt. Studia musica con la mamma, Alessia Cingolani, laureata in Canto lirico e in Filosofia, ed il papà Simone Cartuccia, pianista ed ex docente di lettere, oggi Dirigente scolastico. Vive a Caldarola e dedica almeno tre ore al giorno al pianoforte, ma per lui è un gioco. D’altro canto anche Liszt iniziò ad esibirsi in pubblico che aveva 6 anni. Finora, negli ultimi tre anni, ha vinto 40 concorsi nazionali e internazionali a categoria d’età, è stato invitato alla trasmissione di Chiambretti "La Tv dei 100 e uno" su Canale 5 ed il settimanale Oggi gli ha dedicato un ampio servizio. Si esibirà questa sera nella Chiesa di San Giovanni Battista nell’ambito del programma itinerante "I giovani e Liszt" al Paese Alto. "Alberto ha iniziato a "toccare" il pianoforte fin da piccolissimo, poi, durante il primo lockdown del 2020, dovendo passare molto tempo a casa sono iniziate le prime lezioni in forma di gioco. All’epoca aveva tre anni appena compiuti – ricorda la madre Alessia - La predisposizione, si è notata fin da subito nell’apprendere piuttosto velocemente i primi rudimenti. Poi anche il cosiddetto "bagno sonoro" ricevuto fin dalla culla tramite la musica che si ascoltava molto spesso in casa avrà fatto la sua parte. Non ultima, l’assiduità dell’esercizio giornaliero che ottimizza i risultati e che è diventata ormai per il bambino una consuetudine naturale, intervallata ai giochi e alla scuola dell’infanzia".

Alberto ha partecipato e vinto tanti concorsi, per esempio i primi di agosto si è esibito alla sala Brahms del Musikverein di Vienna, in occasione di un concorso internazionale in cui ha ottenuto il secondo premio ex-aequo con il primo non assegnato. "E’ stata un’emozione forte, soprattutto per noi genitori, perché per lui, che vive nell’incanto dell’infanzia, essere lì non faceva poi tutta questa differenza – aggiunge la mamma Alessia - Personalmente gli auguro che la musica sia una compagna fedele per la sua vita, poi, naturalmente, sarà lui a scegliere la sua strada".

Marcello Iezzi