Spettacolo alla Squarcia I sestieri si sfidano per il Palio degli Arcieri Titolari e riserve: i dubbi

L’ultimo Palio da assegnare, prima della Quintana di agosto. E’ quello dedicato agli arcieri, che i sestieri si contenderanno domani, dalle 21, al campo dei giochi. Il trofeo è stato presentato ieri in Comune dal sindaco Marco Fioravanti, il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti, il maestro d’arceria Raimondo Cipollini e l’autrice del drappo, l’artista ucraina Olena Panasiuk, la quale aveva realizzato anche il Palio della Quintana di luglio. Protagonisti della gara, come sempre, tre arcieri per ogni sestiere, che si sfideranno in quattro giochi: il tiro allo scudo, il tiro alle canne, il tiro alle tavolette e, infine, il tiro al pendolo. Nel corso della serata, oltre al Palio vero e proprio, verrà assegnato anche il trofeo individuale, la cosiddetta ‘Brocca d’Oro’, al miglior arciere. "Siamo arrivati alla 29esima edizione, con il passare degli anni, ha raggiunto livelli elevati ed è diventato spettacolare – ha spiegato Cipollini, che sarà il giudice unico della gara -. Il prossimo anno, per il trentennale, introdurremo anche dei giochi nuovi". "Ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni al campo Squarcia", hanno proseguito il sindaco Fioravanti e il presidente Massetti. La giornata di domani, oltre che dalla gara degli arcieri ad ingresso gratuito, sarà caratterizzata dalla presentazione del Palio per la Quintana di agosto e verranno svelati anche i nomi delle nobildonne. Tornando agli arcieri, molti sestieri non hanno ancora sciolto gli ultimi dubbi sui titolari e le rispettive riserve. Per Porta Romana, comunque, ci saranno Anna Poli, Antonio Vagnoni, Nicola Falconi, Elio Filipponi e Giuliano Scancella. Il sestiere di Sant’Emidio si affiderà a Giuseppe Capponi, Marco Ambrosi, Piero Di Bernardino, Luigi Sagripanti e Maria Grazia Grilli. La rosa della Piazzarola sarà composta da Antonello Petitta, Chiara Piccinini, Rocco Palumbi, Martina Piccinini, Fabio Cipollini e Maurizio Cugnigni, mentre quella di Porta Maggiore da Giuseppe Cambiotti, Emilio D’Angelo, Ersilia Panichi e Monia Faggiani. Formazioni già decise, invece, per i campioni in carica di Porta Tufilla e per Porta Solestà. I rossoneri gareggeranno con Mauro Ciarrocchi, Fabio Di Pietro e Giuseppe Gabrielli, mentre il campionissimo Claudio Scoppa, vincitore della ‘Brocca d’Oro’ nel 2022, sarà la riserva. I giallobù, invece, si affideranno alle frecce scoccate da Andrea Senesi, Alessandra Nardinocchi e Roberto Mindoli, mentre Marco Santamaria, Moreno Mascaretti e Mirko Mascaretti saranno le riserve.

Matteo Porfiri