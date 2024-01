Spettacolo allo Squarcia. All’anello trionfa Savini, al bersaglio Melosso mette dietro Innocenzi

Dominio, da parte dei cavalieri della Quintana, alla prima edizione del torneo storico andata in scena ieri allo Squarcia. L’evento ha inaugurato, di fatto, il Settantennale della rievocazione storica e ha richiamato centinaia di persone a gremire le tribune del campo dei giochi. In tre categorie su quattro ha infatti vinto un cavaliere legato ai sestieri cittadini. Nella sfida all’anello, tra gli esperti, ha trionfato Lorenzo Savini, che dallo scorso anno difende i colori di Porta Maggiore. Nella sfida al bersaglio, invece, la ‘riserva’ di Porta Tufilla, Adalberto Rauco, ha sbaragliato la concorrenza tra gli esordienti. Tra gli esperti, sempre nella stessa specialità, successo per l’ascolano Lorenzo Melosso. Al di là di chi è salito sul podio, però, il torneo ha rappresentato per i cavalieri una buona occasione per cominciare a muovere i cavalli, o provare nuovi destrieri, in vista della stagione 2024.

Presenti, ad assistere alla sfida, anche alcuni ‘mostri sacri’ della Quintana come Paolo Margasini e Massimo Gubbini. Quest’ultimo ha anche salutato il pubblico ringraziando gli ascolani per essergli stati vicini dopo il drammatico infortunio del primo luglio scorso, avvenuto alle prove della giostra di Foligno. Tornando alla gara, per quanto riguarda la sfida all’anello Savini è stato il migliore, totalizzando 1.184 punti complessivi nelle due tornate previste in sella a Sopran Hedley. Secondo posto per il laziale Daniele Leri (1.172 punti) e terza posizione per Lorenzo Melosso (1.098). Attimi di paura per la caduta del veneto Mattia Ambrosi, nella prima tornata, ma fortunatamente il cavaliere non ha riportato alcuna conseguenza. L’unico partecipante nella categoria Esordienti è stato Lorenzo Mariotti, che ha ottenuto 1.040 punti.

Nella sfida al bersaglio, come detto, vittoria per Lorenzo Melosso in sella a Aethos con 1.272 punti. Seconda posizione, con solo dieci punti in meno (1.262) per il campionissimo Luca Innocenzi, che ha cavalcato Love Story, purosangue che per tre volte ha vinto la Quintana. Terzo posto per Nicholas Lionetti, il quale tornava allo Squarcia dopo la brutta esperienza dell’ultima giostra di agosto che, anche a seguito della morte della cavalla Look Amazing, gli costó il licenziamento da parte della Piazzarola. Lionetti ha chiuso con 1.250 punti offrendo un’ottima prestazione in sella a Lady War. Quarta posizione per Lorenzo Savini, sesto Tommaso Finestra, che quest’anno è stato confermato dal sestiere di Sant’Emidio.

Tra gli Esordienti, successo per Adalberto Rauco, che in sella a Ballon ha ottenuto 1.174 punti precedendo il giovanissimo Davide Dimarti, vice della Piazzarola, il quale ha invece conquistato 1.066 punti. Insomma, una bella giornata di festa, per avviare nel migliore dei modi le celebrazioni per i 70 anni della Quintana, che nei prossimi mesi entreranno nel vivo.

Matteo Porfiri