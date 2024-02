Spettacolo e solidarietà per la Croce Gialla

Una serata di spettacoli e solidarietà il cui ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di un nuovo macchinario di telemedicina da donare alla locale Croce Gialla: nasce con questo obiettivo l’iniziativa in programma stasera, ore 20,30, al teatro ‘La Perla’ promossa dal Rotary Club di Montegranaro e dal suo nuovo presidente Paolo Scendoni, in collaborazione con il Comune e la Pubblica Assistenza. Alla serata partecipano l’Asd L’Aquilone, Giovanna Sofia Principi, Caos, Libera Tutti, Coro Grilli, Roberto Gazzani & Francesca Borsini, 7Lives One Cat, presentano Pino Cesetti con Federica Freddari. La direzione artistica è affidata a Maurizio Bevilacqua con Carlo Sproviweri, Marco Poeta e Paolo Principi. Ingresso 15 euro (info: 0734 891657). La serata è stata presentata dal sindaco Endrio Ubaldi, dal presidente Rotary Scendoni, dal presidente della Croce Gialla, Andrea Doria, sottolineando l’importanza di una serata dal titolo eloquente ‘Medici & Friends’ in cui, allo show che non mancherà di intrattenere piacevolmente il pubblico, si aggiunge il plus valore di una finalità benefica di grande rilievo per una Pubblica Asisstenza che potrà dare una qualificata risposta in più in caso di emergenze.