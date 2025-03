Spettacolo in centro. Tirreno-Adriatico, è subito show con i grandi campioni

"Il fantastico show della Tirreno-Adriatico. I campioni del ciclismo nella nostra città, un palcoscenico da cartolina per la partenza della quinta tappa della Corsa dei Due Mari! Un’altra straordinaria vetrina promozionale per Ascoli Città Europea dello Sport 2025". Così il sindaco Marco Fioravanti ha commentato la grande festa del ciclismo, vissuta ieri mattina ad Ascoli con la partenza della quinta tappa della ‘Tirreno-Adriatico’. La Corsa dei due Mari, infatti, ha attraversato le Marche, partendo proprio dalla Città delle Cento Torri per una tappa di montagna che ha previsto l’arrivo a Pergola. Il sindaco con tanto di fascia tricolore ha dato il via alla tappa affiancato dall’assessore allo sport Nico Stallone. Tantissimi gli appassionati di ciclismo e i semplici curiosi che si sono affollati in Piazza del Popolo per un selfie con i campioni su due ruote. Alla partenza un gruppo di 175 corridori e tra i più acclamati, ovviamente, l’azzurro Filippo Ganna, che si è detto emozionato per l’accoglienza ricevuta.

‘Pippo’ Ganna prima della partenza si è intrattenuto anche con i giornalisti: "Questa è una tappa impegnativa, ma la bella giornata di sole ci aiuterà: qui è davvero tutto bellissimo e non capita spesso di partire da una città così affascinante e da una piazza così bella". Sul palco anche il ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida arrivato in città assieme al Commissario europeo per la Pesca e gli Oceani, Costas Kadis, che ha esaltato la bellezza della Città delle Cento Torri. Soddisfatto anche l’assessore Nico Stallone: "Assieme al Giro d’Italia che transiterà nella nostra città – ha ammesso- la Corsa dei due Mari è uno degli eventi ciclistici più importanti ed è un onore far partire questa tappa da Piazza del Popolo. La partenza ha offerto la possibilità a tanti appassionati di vedere da vicino i campioni ce ha regalato un bellissimo spot per il ciclismo e per Ascoli". Prima della partenza l’assessore alla pubblica istruzione Donatella Ferretti ha poi voluto premiare assieme proprio a Nico Stallone, la classe di Villa Sant’Antonio per la realizzazione di un video dal titolo ‘Strategia vincente’. "Bravi gli alunni – ha commentato la Ferretti – brave le insegnanti e la dirigente Monica Gabrioli". La tappa, per la cronaca, è stata vinta da Fredrik Dversne, dopo una fuga solitaria. Peccato per Filippo Ganna, problema meccanico alla bici a pochi metri dall’arrivo, ma per lui non è cambiato nulla in classifica generale e resta in testa con 22" di vantaggio su Ayuso. Oggi la sesta e penultima frazione, la Cartoceto-Frontignano (Ussita) di 163 chilometri prima dell’ultima tappa da Porto Potenza a San Benedetto.

Valerio Rosa