Spettacolo indimenticabile al porto

Un pomeriggio da incorniciare, che resterà nella memoria collettiva di San Benedetto del Tronto. La promozione della Sambenedettese è stata celebrata anche al porto, con un evento imponente che ha riportato la città indietro nel tempo, a quei giorni in cui il calcio era un fenomeno popolare autentico, capace di unire generazioni intere. La banchina di Riva del porto è stata letteralmente invasa da una folla oceanica: bambini, anziani, adulti, intere famiglie, tifosi accaniti e semplici curiosi. Nessuno è voluto mancare alla grande festa. Una scena che non si vedeva dagli anni ’80, forse anche prima, a conferma di quanto questa promozione abbia scosso l’intero tessuto sociale sambenedettese.

La squadra, lo staff e il presidente Vittorio Massi sono salpati a bordo di due pescherecci, l’’Umberto Padre’ e il ’Marcantonio II’, per una mini crociera celebrativa al largo del porto. Le due imbarcazioni, messe a disposizione dai fratelli Merlini e dai fratelli Di Domenico, hanno trasportato i protagonisti di questa impresa in un viaggio breve ma simbolico, seguito da anche da qualche piccola barca di ’scorta’. Il pullman che ha accompagnato la Sambenedettese in tutte le trasferte ha portato i calciatori fino al cuore del molo nord, dove si sono divisi tra le due barche. A bordo, l’atmosfera è stata di festa piena: cori, balli e abbracci. Non è mancato il gesto spettacolare di capitan Umberto Eusepi, che si è tuffato in acqua dalla sommità dell’Umberto Padre.

Raggiunto da una delle barche di scorta, si è poi trasferito sull’altra imbarcazione, proseguendo la navigazione con il resto del gruppo. Dopo circa un’ora di traversata, le barche sono rientrate in porto, accolte da migliaia di persone. Una muraglia umana tra bandiere, fumogeni, striscioni e applausi assordanti. È stato necessario creare un corridoio di sicurezza per consentire a calciatori e staff di scendere in sicurezza. Il momento più emozionante è stato forse l’arrivo di Vittorio Massi: salutato come un re, è stato travolto dall’affetto popolare. Qualcuno gli ha offerto ostriche e champagne, altri hanno persino sollevato un bambino perché lo baciasse sulla fronte. "Avevo paura di salire a bordo – ha poi affermato scherzando – mi hanno letteralmente costretto i ragazzi". Una giornata che ha travalicato il campo sportivo, diventando rito collettivo. La Sambenedettese è tornata a vincere, ma soprattutto a unire. Proprio come succedeva nei suoi giorni più belli.

e.lat.