Spettacolo per la seconda edizione di ‘Moda from School’

Giovani col sogno di lavorare nella moda, nelle mani creatività e fantasia. Si è conclusa la seconda edizione di ‘Moda from School’, contest che ha visto concorrere 24 giovani stilisti, sognatori di 12 scuole di moda di tutta Italia che si misuravano con i loro migliori studenti. Un’iniziativa voluta fortemente dalla Regione Marche, patrocinata dal Comune di Fermo e realizzata dalla collaborazione di Cna e Confartigianato. Due giorni di passerelle a Teatro dell’Aquila di Fermo, per uno spettacolo che si è concluso con la premiazione dei primi tre classificati che hanno ricevuto software Cad necessari per il proseguimento della loro attività di stilisti. Il miglior abito votato dalla giuria è stato quello di Enea Bushamaku dell’Accademia delle Belle Arti di Macerata. Oltre al programma Cad il primo classificato si è aggiudicato una macchina da cucire Simac con la quale potrà proseguire il suo sogno. Tema del contest era quello della sostenibilità, un tema molto caro ai giovani partecipanti che hanno realizzato le loro creazioni con questo principio. A conclusione dell’iniziativa Cna, Confartigianato, Regione e Comune, hanno parlato delle iniziative, non ultimi i bandi, emanati per animare l’interazione tra mondo della scuola e delle imprese e quelli sulla formazione delle figure mancanti nel distretto della calzatura e in quello del cappello.