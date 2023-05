Spettacolo sulla Resistenza

Castel di Lama, si terrà sabato, alle 21, nel teatro

della scuola media ‘Mattei’ di Piattoni, in occasione della celebrazione della Resistenza e dell’anniversario

della Liberazione lo spettacolo ‘Campo di Marte’ Apologia di cinque giovani figli del popolo.

Stefano Artissunch, attore poliedrico e regista

visionario porta sul palco il racconto profondo, lucido e straziante dei Martiri del Campo di Marte,

un racconto sulla memoria del periodo più cruento del fascismo che non può e non deve svanire. Sarà l’occasione per assistere ad un’ora di racconto e per riflettere e non dimenticare alcune situazioni, soprattutto in un periodo storico in cui si assiste purtroppo al ritorno di certi echi nazionalisti e non soltanto in Italia.