Spettacolo triathlon a Grottammare

Una bella mattina di sole e di sport per la citta di Grottammare che ieri mattina ha ospitato, per la prima volta, una tappa del circuito Adriatic Series Triathlon Sprint, organizzata dalla Flipper Triathlon. La manifestazione si è svolta in uno scenario grandioso, sul lungomare e nel mare antistante piazza Kursaal, trasformata in un coloratissimo quartier generale degno di grandi eventi. Circa 170 gli iscritti nella categoria maschile e quasi 50 le iscritte alla categoria femminile. Al termine delle tre prove: 750 m di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa a piedi, al traguardo ne sono arrivati 152 uomini e 47 donne. Nella categoria maschile ha vinto Enrico Meloni della Canottieri Salò, secondo classificato Alessio Santorelli della Asd Tricool Giuliano e terzo Gaetano Capoferri della stessa società. Nella femminile ha vinto Zoe Orsolini della Valdigne Triathlon, seconda piazza per Beatrice Boccolini della Flipper Triathlon e terza Anastasia Federici Valdigne Triathlon. Dopo la tappa di Cupra Marittima tenutasi il 25 aprile di triathlon Olimpico e quella di ieri a Grottammare, il Triathlon tornerà sulla riviera adriatica l’11 e 12 ottobre con un’altra tappa sprint sul lungomare di San Benedetto. Va ricordato che i campionati italiani di triathlon Olimpico si terranno il 6 e 7 settembre ad Alba Adriatica, mentre i campionati italiani di triathlon Sprint si disputeranno il 27 e 28 settembre a Cervia, la finale dell’Italian Paratriathlon Series l’11 e 12 ottobre nella tappa di San Benedetto.

Marcello Iezzi