Spezia, mancheranno. Cassata, Di Serio e Wisniewski

Lo Spezia fa quadrato con i propri tifosi per uscire positivamente da una fase del campionato che potrebbe ben indirizzare il cammino dei liguri. Il club ha deciso di lanciare il mini abbonamento per le gare interne contro Ascoli, Lecco e Sampdoria. La prevendita sarà aperta nel pomeriggio di oggi fino alle 19 di domenica 31 marzo che di fatto costituirà la vigilia del confronto con i Picchio. Nell’ultima gara andata in scena in trasferta con la Reggiana (0-0) la formazione di D’Angelo ha sfiorato quello che sarebbe stato un autentico colpaccio. Al termine dell’incontro le due pretendenti si sono spartite un punto a testa, ma a vestire i panni di protagonista è stato il portiere granata Satalino, autore di alcuni interventi provvidenziali nella parte finale della gara. Esattamente quando lo Spezia aveva deciso di aumentare i giri del motore. Nella preparazione che condurrà alla sfida con l’Ascoli il tecnico pescarese dovrà rinunciare all’ex Cassata (squalificato) e agli infortunati Wisniewski e Di Serio.