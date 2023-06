Spiagge accessibili per tutta la stagione estiva

Spiagge accessibili a Grottammare. Per il quarto anno l’Amministrazione comunale propone la collaborazione con la Misericordia di Grottammare per facilitare la balneazione delle persone con disabilità motoria. Il servizio ruota attorno alla disponibilità delle particolari sedie ’Sole mare’ e ’JoB’, che permettono di raggiungere il mare su speciali carrozzine idonee anche all’immersione, poiché realizzate con materiali resistenti. Il servizio è gratuito e sarà attivo per tutta la stagione estiva. Va richiesto almeno 24 ore prima dell’impiego al numero 3286398055. Al momento della prenotazione, occorre specificare il periodo di utilizzo, da 1 a un massimo di 7 giorni, indicando il luogo dove un volontario della Misericordia farà trovare la carrozzina all’orario concordato. Intanto, sta terminando la sistemazione della spiaggia libera ad alta accessibilità sul Lungomare sud. Dopo la sperimentazione dello scorso anno, affidata all’Anffas, per l’estate 2023 il Comune ha attivato, nella spiaggia libera numero 3 una convenzione di gestione con la Croce Rossa Italiana. L’apertura ufficiale è attesa a breve.