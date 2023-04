Spiaggia accessibile a tutti, via al montaggio

Sono iniziati ieri nell’area della Guardia Medica sul lungomare sud di Grottammare, il montaggio delle attrezzature per la realizzazione della spiaggia accessibile a tutti. Un progetto sul quale l’assessore Monica Pomili lavora da tre anni e che, già l’anno scorso ha ottenuto molti consensi da persone con disabilità e dei rispettivi familiari. Quest’anno la spiaggia che nella passata stagione era stata allestita accanto a quella del Don Diego, è stata spostata nella spiaggia libera n. 3, dove saranno installate le attrezzature donate al Comune, dall’impresa sociale Comete, di cui Grottammare è partner, vincitrice del progetto "Marche for all turismo accessibile e inclusivo per persone con disabilità". L’amministrazione comunale di recente, infatti, ha accettato la donazione di: 250 metri di passerella in propilene, 50 metri di passerella di cemento per l’area doccia e zone ombreggiate, una pergola di 25 mq, 3 grandi ombrelloni, 4 lettini per disabili e anziani, 4 sedie modello regista, 3 salvagente per disabili, 1 casetta di legno di 6mq per attrezzi. C’è anche la targa per l’intitolazione della spiaggia a Giuseppe Greco.