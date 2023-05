Spiaggia accessibile affidata alla Croce Rossa

Sarà la Croce Rossa Italiana, comitato di San Benedetto, ad occuparsi della gestione della spiaggia accessibile sul lungomare di Grottammare, per le stagioni estive 2023-2024. Gli addetti apriranno la spiaggia dalle ore 9 alle 19 di tutti i giorni, dal 15 giugno al 15 settembre, garantendo il servizio su base territoriale con distribuzione dei turisti anche su altre spiagge che offrono la stessa tipologia di assistenza. Sarà offerto anche un servizio di informazione sugli eventi del territorio.

In dotazione ci sarà anche un defibrillatore portatile con personale abilitato all’uso e al primo soccorso. Gli addetti si occuperanno della manutenzione e la pulizia degli spazi e della spiaggia, la sanificazione del bagno e delle attrezzature dopo ogni utilizzo, della vigilanza negli orari di apertura e di assistenza alle persone con disabilità. La prenotazione degli ombrelloni avverrà attraverso la sala operativa tramite piattaforma informatica o direttamente sul posto. Sarà disponibile un sollevatore per spostare i disabili sulle sedie job in modo da raggiungere la riva del mare e poter anche fare il bagno.