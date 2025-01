Spiaggia per cani, condizioni da migliorare

Spiagge e destinazione turistica: dietro esortazione delle associazioni di categoria, l’amministrazione ha deciso di affrontare con forte anticipo l’ampio tema dell’accoglienza estiva. Da una parte, infatti, sono state fornite novità su due tratti di arenile strategici, e dall’altra la squadra di governo ha compiuto un altro passo verso la costruzione della Destination Management Organization (Dmo). Nella presentazione degli obiettivi per il 2025, infatti, l’assessora Cinzia Campanelli ha messo in chiaro che c’è l’intenzione di implementare l’accoglienza pet friendly, migliorando le condizioni della spiaggia per cani al confine con Grottammare – inserendo, fra le altre cose, una presa d’acqua – e instaurando un confronto con i concessionari di spiaggia per prevedere, in futuro, spazi per animali all’interno dei propri stabilimenti.

C’è poi il segmento di fronte all’ex Camping. Il suo utilizzo rimarrà quello previsto dall’attuale piano spiaggia e quindi vi potranno essere installate attrezzature limitatamente al tempo necessario allo svolgimento dell’evento. In passato era stato ipotizzato di modificare il piano spiaggia per fare in modo che questo tratto potesse ospitare manifestazioni in pianta stabile, ma il comune deve anche mantenere libero il 25% del proprio arenile: l’ipotesi, dunque, è tramontata.

Intanto ieri, in sala giunta, si è tenuto l’incontro dedicato alla creazione della Destination Management Organization (Dmo). Coordinato dall’assessore al turismo Cinzia Campanelli, l’incontro ha visto la partecipazione dei sindaci di Cupra Alessio Piersimoni, di Massignano Massimo Romani, di Monsampolo Massimo Narcisi, di Monteprandone Sergio Loggi con l’assessore Roberta Iozzi, del vicesindaco di Grottammare Lorenzo Rossi, dell’assessore al turismo di Acquaviva Marianna Spaccasassi. Rispetto al percorso iniziato lo scorso autunno, alla riunione odierna si sono aggiunti il comune di Offida, rappresentata dal vicesindaco Davide Butteri, e quello di Spinetoli, che ha partecipato con l’assessore Lory Mascetti.

Si è discusso di modello di governance da adottare e dell’impegno, condiviso da tutti, di lavorare per un ampliamento della base territoriale della Dmo per assicurare una gestione partecipata e coordinata dell’organizzazione e una definizione delle priorità operative. Un ulteriore tema affrontato è stata l’organizzazione della partecipazione unitaria del territorio alla Bit 2025: la fiera milanese, come noto, è una vetrina internazionale strategica per la promozione e la visibilità delle eccellenze locali.

Giuseppe Di Marco