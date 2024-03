Spiaggia per i cani, individuata l’area

Spiaggia per cani finalmente in dirittura d’arrivo: se dai prossimi rilievi tecnici l’area individuata nei pressi del molo nord risulterà idonea, anche i turisti venuti a San Benedetto potranno portare il proprio compagno animale a divertirsi in una porzione d’arenile ‘dog friendly’. Nelle prossime settimane gli uffici comunali partoriranno il responso sull’adeguatezza della zona scelta, dopodiché, se non ci saranno intoppi, il comune dovrà solo pulire l’area e attrezzare la superficie con le opportune passerelle.

Tutto è nato dalle tantissime richieste susseguitesi negli ultimi anni da numerosi cittadini e visitatori esterni, che hanno manifestato a più riprese la necessità di realizzare una spiaggia per cani, visto peraltro che, in base alle norme regionali, durante la stagione balneare è vietato condurre in spiaggia cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio e fatta eccezione per i cani-guida e per quelli in possesso di brevetto per il soccorso in acqua.

La situazione in realtà è più complessa, visto che a San Benedetto sono in vigore indicazioni per i concessionari che intendano consentire l’accesso di cani di piccola o media taglia in specifiche aree attrezzate all’interno delle proprie strutture.

Il comune quindi ha cercato un luogo idoneo, e alla luce di precedenti esperienze, l’attenzione si è focalizzata sulla spiaggia posta nell’area sita a nord del porto di San Benedetto, attualmente sottoposta ad ordinanza interdittiva della Capitaneria di porto.

Nei mesi scorsi l’ente ha portato avanti un’interlocuzione informale con l’Autorità portuale e con la Capitaneria, per capire se il progetto fosse attuabile. Le parti, quindi, si sono riunite per discutere della faccenda lo scorso 5 dicembre: quel giorno nell’incontro sono state valutate le varie possibilità di uso della spiaggia – se ad esempio tramite concessione, consegna temporanea o protocollo – e si è deciso di effettuare un sopralluogo congiunto, per valutare lo stato dei luoghi e le zone di accesso.

Sopralluogo che è andato in scena lo scorso 2 febbraio, durante il quale è stata ribadita la necessità di effettuare un’ispezione subacquea per verificare la sicurezza dei fondali, al fine di rimuovere gli attuali divieti: oltre all’interdizione, infatti, vige anche il divieto di balneazione. Gli enti hanno anche messo in chiaro che, per evitare interferenze con l’area portuale, l’accesso a questa zona dovrebbe avvenire solo dagli spazi pubblici e dalla spiaggia libera di Grottammare. Anche qui, inoltre, dovrà essere previsto il servizio di salvataggio in mare.

La palla, insomma, è passata ai tecnici dei lavori pubblici, che dovranno capire quali azioni attuare per rimuovere i divieti e redigere un progetto definitivo. Dopodiché si dovranno trovare le risorse per realizzarlo: in ogni caso, se dai rilievi non dovessero emergere criticità, la nuova spiaggia attrezzata sarà pronta già in tempo per l’estate ormai in arrivo.

Nel frattempo, dopo l’interrogazione del consigliere Simone De Vecchis, il comune è in cerca di un’area per realizzare il tanto atteso cimitero destinato agli animali d’affezione. L’idea sarebbe di realizzarlo sempre dalle parti del Ponterotto, assieme ad un crematorio dedicato. Anche in questo caso l’amministrazione sta cercando di mettersi al passo coi tempi, stante in costante aumento di animali d’affezioni presenti nelle case dei cittadini e il diverso modo di relazionarci a loro, sia portandoli con noi al mare nelle giornate torride, sia dandogli addio quando muoiono.

Giuseppe Di Marco