Dallo Spid al QrCod, ecco i corsi di facilitazione digitale. Ma l’aula resta vuota

Ascoli, 18 dicembre 2023 – Creare e usare lo Spid e la carta d’identità digitale, mandare vocali su WhatsApp, capire come comportarsi con un QrCode o salvare un contatto in rubrica. Gesti banali e quotidiani per molti, complessi e sconosciuti per altri.

Il linguaggio tecnologico è presente quotidianamente nella gestione di documenti, prenotazioni e burocrazia e, in un’ottica futura, imparare ad utilizzare uno strumento potente, articolato e presente, come lo smartphone dovrebbe essere tra i primi obiettivi da raggiungere, soprattutto per i singoli cittadini, soprattutto se agè.

Eppure, a quanto pare, non ad Ascoli. Zero presenze, infatti, per la prima puntata del corso organizzato all’interno di ‘Bussola Digitale, OrientiAMO LE MARCHE verso nuove competenze digitali’: un percorso di educazione ai servizi informatici, promosso per rendere il cittadino in grado di orientarsi all’interno del mondo high-tech che ci circonda. Offida e Castel di Lama raccolgono invece più consensi, con una discreta partecipazione.

Federico Pompetti, ventiduenne che svolge il ruolo di facilitatore digitale per la ‘Bussola digitale’ commenta: "Questo progetto è estremamente utile, noi siamo qui per aiutare chiunque ne abbia bisogno. Possiamo creare email, scaricare dei documenti, spiegare come usare lo Spid o anche fare dei pagamenti online. Siamo a disposizione sul territorio sia quotidianamente, con i punti di accoglienza, sia con il corso, che prevede appuntamenti molto interessanti, mi spiace che oggi ad Ascoli non ci siano presenze. Parleremo anche di protezione e sicurezza online, di come cercare opportunità lavorative o usare correttamente i dispositivi”.

Il progetto, promosso dalla Regione, arriverà comunque alla fine, sia con le prossime lezioni (previste per il 10 e il 15 gennaio, sempre al Polo Sant’Agostino) sia con la presenza sul territorio: i punti fissi sono disponibili dalle 9 alle 18 il martedì ad Ascoli, nella sede Urp di piazza Arringo, il venerdì a Castel di Lama, in Comune, e il giovedì ad Offida, all’interno della Biblioteca comunale. In aggiunta, all’interno della sede dell’Università di architettura ad Ascoli, i facilitatori digitali accolgono gli utenti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18.