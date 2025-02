Spietato cacciatore o animale da rispettare?. Una serata dedicata alla figura del lupo

L’appuntamento di giovedì sera, alle 21,15 all’Ospitale di Grottammare, prevede l’incontro con il lupo. Una fantastica serata con il giornalista e scrittore Enzo Angelini che ha per tema: ‘Lupus in fabula’. Le storie più antiche lo raccontano, animale selvaggio, simbolo della natura più segreta. Animale della paura, della fantasia, delle fiabe, animale temuto. Il lupo cacciatore e divoratore di greggi, il lupo che assale le comunità, i villaggi, i pastori. Questo animale bellissimo e fondamentale per i nostri ecosistemi è stato un simbolo per secoli e secoli, protagonista di miti e leggende, racconti popolari attorno al fuoco, accanto al letto dei bambini. C’erano addirittura i lupari che li cacciavano, li esponevano come trofei per esaltare il loro ruolo sociale e il loro status dentro le comunità agro-pastorali. Ma il lupo è davvero solo questo animale delle leggende? Il suo ululato oggi cosa ci racconta? Che immaginazioni? Quali avventure?