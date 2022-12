"Spinetoli, 6 milioni di investimenti" Luciani: fiducia per il nuovo anno

Il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani traccia il bilancio dell’anno che sta terminando con lo sguardo rivolto verso il 2023.

Sindaco mancano pochi giorni alla fine di questo anno, come è stato il 2022?

"Il 2022 non è stato un anno semplice. Pensavamo di esserci lasciati alle spalle i momenti più duri causati dalla pandemia da Covid, invece abbiamo dovuto fare i conti con l’aggravarsi della situazione economica, già complicata, di molte famiglie. Una situazione resa molto difficile dapprima dal Covid, poi con l’avvento della guerra e della crisi energetica, che hanno portato innumerevoli rincari alle utenze e alle materie prime.Abbiamo ritenuto opportuno impiegare circa 30.000 euro per emanare un bando a sostegno di questi nuclei per il pagamento delle utenze domestiche e purtroppo dalle domande pervenute emerge un dato preoccupante: più di 120 nuclei familiari non raggiungono 12mila euro di Isee".

Dal punto di vista delle opere pubbliche che cosa ci può dire?

"Sono partiti circa 6 milioni di investimenti: lavoriper la scuola media, la Circonvallazione, alcuni interventi sulle scuole, su piazza Umberto I e sulle mura castellane. Ci troviamo di fronte ad una situazione piuttosto delicata, sono aumentate le materie prime e di conseguenza i costi, questo rappresenta un grande problema. La scuola media da 3milioni di euro è passata a 4. Approvati i lavori dei campi sportivi Oasi La Valle, che verranno appaltati nel 2023".

Per quanto riguarda lo sport? "Abbiamo approvato un progetto di 400mila euro, auspicando che i nostri impianti diventino all’avanguardia e un punto di riferimento per la Vallata. Tra i lavori c’è anche l’efficientamento delle scuole, nella Pertini abbiamo rimesso in funzione l’impianto fotovoltaico. Stiamo facendo molto, soprattutto nell’aiuto alle famiglie più bisognose. Non lasceremo indietro nessuno. Ed è proprio in segno di vicinanza a queste dure realtà che l’amministrazione quest’anno ha ritenuto opportuno ridurre le luminarie natalizie, installando 3 alberi di Natale nei 3 centri abitati e illuminando le rotatorie".

Sicuri che in momenti così non ci sia più bisogno di luce?

"Siamo certi che i nostri cittadini comprenderanno la nostra scelta, nel frattempo auguriamo a tutte le famiglie una serena continuazione delle festività e un buon anno nuovo".

Maria Grazia Lappa