Spinetoli, assegnati 14 alloggi popolari a famiglie meno abbienti

Il Comune di Spinetoli assegna quattordici nuovi alloggi popolari a famiglie meno abbienti: "Una prima risposta all’emergenza casa". Un lungo lavoro iniziato due anni fa, che ha visto mettere in moto dei meccanismi che riguardano realtà amministrativa, è stata effettuata la stesura di una graduatoria, e subito dopo sono stati consegnati i primi otto appartamenti. Il sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani interviene sulla questione molto sentita e non solo a Spinetoli: "Siamo riusciti a dare dei riscontri significativi, ringrazio chi ha lavorato sodo per arrivare a centrare questo risultato e la pazienza di chi ha saputo aspettare questo momento, vale a dire gli assegnatari. Si può considerare rigenerato il sistema sulle politiche abitative – prosegue il sindaco –, che è molto importante per i nuclei famigliari in difficoltà. Volevo ringraziare l’Erap, che ha lavorato molto per soddisfare tutte le esigenze, a partire dal presidente Saturnino Di Ruscio. Va ribadito che di lavoro ce n’è ancora tanto da fare, soprattutto per la manutenzione straordinaria dell’edilizia residenziale pubblica. Sono tanti progetti che riguarderanno case esistenti, per cui è prevista una riqualificazione anche a livello di efficientamento energetico. Il riformismo dell’ente sta cominciando a dare i suoi frutti: l’Erap sta lavorando bene".

m. g. l.