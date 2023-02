Spinetoli, c’è il rimpasto Entrano Malizia e Tassoni

SPINETOLI

Si riunirà questa sera il consiglio comunale di Spinetoli. Dopo quasi un mese dalla scomparsa dell’assessore, Roberto Perazzoli, morto a seguito di un malore mentre era in vacanza in Marocco, questa sera si procederà al rimpasto. Il sindaco Alessandro Luciani in questi giorni ha ridefinito l’assetto della squadra di governo, che lo accompagnerà fino alle elezioni previste nel 2024. Due le novità, che verranno comunicate dal primo cittadino nell’assise: Perazzoli in consiglio verrà sostituito dal primo dei non eletti, Daniele Malizia, a cui il sindaco pur non affidando l’assessorato, consegnerà una delega molto ‘pesante’ che è quella dell’ambiente. "Si tratta – ha dichiarato il primo cittadino Luciani – di un giovane che si è candidato con me, l’ho voluto in squadra perché è una persona in gamba, determinata e soprattutto sempre operativa. Già da tempo organizza diversi eventi, soprattutto nella frazione di San Pio X, si dà molto da fare ed è molto attento al territorio. Non ha l’assessorato, ma assumerà delle deleghe fondamentali, uno delle più importanti è quella dell’ambiente. Un compito molto importante, ma sono convinto che sostenuto da un carattere forte e pragmatico gestirà il suo compito molto bene, anche perché sa relazionarsi con gli altri. Il posto in Giunta verrà invece preso da Andrea Tassoni, che è stato un consigliere della prima ora ed è stato tra i primi eletti e quindi meritava questo riconoscimento. Una persona di spessore, con la voglia di fare, a lui vanno la gestione degli impianti sportivi, l’arredo urbano e altre deleghe. Questo riequilibrio definito dalla morte dell’assessore Roberto Perazzoli, a cui non smetteremo mai di esprimere il nostro ringraziamento per tutto quello che ha fatto per noi e per il paese ha determinato sia un rimpasto di Giunta, ma anche di deleghe. Spero che consigliere e assessore possano fare il proprio lavoro in maniera serena e determinata, nonostante la grave situazione economico finanziaria in cui versa l’Italia. Confidiamo nel gruppo, con l’aiuto di tutti riusciremo a fare grandi cose".

Maria Grazia Lappa