Spinetoli in festa per Amelite Anche il sindaco per i 100 anni

Un’altra spinetolese entra nel club dei centenari e festeggia il secolo di vita. A Spinetoli tutti la conoscono sotto il nome di Petta, al secolo Amelite Marinozzi, classe 1923, nata e vissuta a Spinetoli. Ieri ha spento la centesima candelina circondata dall’affetto di tutte le persone che l’amano. Una bella festa che è stata scaldata dall’abbraccio dei propri familiari e alla quale si è voluto unire anche il sindaco Alessandro Luciani e il vice sindaco Piero Balestra. Amelite fino a poco tempo fa era autonoma, una donna forte, lucida e tenace, sempre pronta ad affrontare ogni evenienza. La sua vita è stata segnata da gravi lutti, ma non si è persa mai di animo, una donna coraggio, che non ha mai fatto mancare l’aiuto e l’affetto alle persone che ama. Alla signora Amelite è stato donato un mazzo di fiori e un attestato per festeggiare questo ambito traguardo. Adesso Amelite vive con i figli che non le fanno mancare l’amore quotidiano, che riceve anche dai nipoti. Ad Amelite giungano gli auguri più affettuosi anche dalla redazione ascolana de ‘Il Resto del Carlino’.