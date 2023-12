Spinetoli in lutto, è morto a 101 anni . Giovanni Costantini

Spinetoli in lutto, si è spento a 101 anni Giovanni Costantini. Una persona semplice e gentile che si è fatto voler bene da tutti. Una lunghissima esistenza la sua, grazie alla vita sana condotta. Costantini, conosciuto da tutti come ‘Lu scarpare’ o Nino d Ptò era nato nel 1922. Era un personaggio carismatico, conosciuto da tutti, la sua vita era un esempio, dapprima aveva lavorato nelle Poste, poi come ciabattino e quest’ultimo lavoro lo aveva fatto conoscere a tutti. Fisico energico, nonostante i suoi 101 anni, lo si vedeva sfrecciare a Pagliare in bici. Costantini aveva combattuto, con la divisa dell’esercito, in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale. Lascia la figlia Loredana e i nipoti Luca e Patrizia. I funerali verranno celebrati oggi, alle 15, nella chiesa di Sant’Antonio Pagliare.