Spinetoli, lavori in via Piediprato

Via ai cantieri per la strada di via Piediprato di Spinetoli. I lavori, finanziati dai fondi del Pnrr, permetteranno non solo la sistemazione della strada, ma contribuiranno anche alla lotta contro il dissesto idrogeologico. Il sindaco Luciani e l’amministrazione comunale sono soddisfatti: il manto stradale rovinato, il dissesto idrogeologico e le piante causavano non pochi problemi agli autoveicoli, rendendo rischiosa la viabilità verso il centro storico. A causa dei lavori in corso, il centro storico di Spinetoli, da via Piediprato, sarà raggiungibile esclusivamente a piedi passando per la Chiesa di San Rocco. Anche i cittadini plaudono a questo grande investimento: la messa in sicurezza e la manutenzione della strada saranno infatti un vanto per l’intero splendido borgo di Spinetoli.