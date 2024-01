Spinetoli, Luciani: "Più belli e sicuri gli impianti dell’Oasi La Valle"

"Sempre più belli e sicuri gli impianti dell’Oasi La Valle". E’ questa la sfida dell’amministrazione di Spinetoli che annuncia nuovi lavori sull’impianto sportivo di via Schiavoni. "Muoviamo i primi passi – dichiara il sindaco Alessandro Luciani – verso la realizzazione degli interventi di implementazione funzionale nell’impianto sportivo comunale in via Schiavoni. E’ stato effettuato il primo sopralluogo dalla ditta appaltatrice e dall’assessore allo sport Andrea Tassoni, per l’ esecuzione dei nuovi campi di Calciotto e Calcio a 5. A breve avranno inizio i lavori, siamo fiduciosi che nel giro di un paio di mesi restituiremo alla comunità un impianto funzionante, rinnovato e soprattutto immediatamente fruibile. Il costo dei lavori ammonta a 382 561,68 euro. Il Covid – ha proseguito il sindaco – ha rallentato gli interventi di rigenerazione e riqualificazione degli impianti, che avevamo in programma già da qualche anno, proprio in previsione di affidare la gestione degli impianti a privati. Sulle strutture abbiamo già effettuato importanti interventi: efficientamento energetico, con la sostituzione dei led che ha visto una spesa di 90 mila euro. Abbiamo effettuato lavori negli spogliatoi, sulla tribuna rendendola a norma, inoltre abbiamo realizzato degli interventi di manutenzione straordinaria sull’intero impianto, tra cui il rifacimento della rete di recinzione, lavori costati circa 60mila. Adesso poniamo l’accento sul perfezionamento dei 3 campi, abbiamo un campo a 5, uno a 8 e uno a 11, dapprima l’accento sarà posto sul campo di calciotto e calcio a 5. Siamo riusciti a creare una cittadella dello sport, che rappresenta un fiore all’occhiello, grazie alla vicinanza dell’Oasi La Valle, il maneggio di proprietà del Comune Pony Passion e il collegamento alla pista ciclopedonale. Gli ultimi interventi – ha concluso il sindaco – faranno sì che le strutture di Oasi La Valle torneranno a risplendere, attestandosi tra i migliori impianti sportivi della Vallata". Maria Grazia Lappa