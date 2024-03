Spinetoli piange Elena Travaglini. Dalla sua finestra salutava tutti

E’ morta Elena Travaglini, volto sorridente di Spinetoli. Si è spenta a 82 anni, la signora che più di ogni altro ha saputo rappresentare il borgo di Spinetoli: una manciata di case, protette dalle mura, avvolte in un’atmosfera magica, solo in apparenza inanimato. Elena era solita sporgersi dalla sua finestrella, che si affacciava in piazza Roma, era la custode del centro storico, dava il benvenuto a tutti: dai professori universitari, agli studenti, alle persone comuni, aveva una parola per tutti e se c’era qualcosa che non andava non le mandava certo a dire. Era originaria di Ascoli, era arrivata a Spinetoli per accompagnare lo zio prete, don Guglielmo Cellini e proprio qui aveva trovato Antonino, il suo amore. Si chiude per sempre una finestra, che in questi anni ha portato tanto sole ed allegria. Il borgo antico è rimasto. Le case, i luoghi di culto, le porte delle antiche botteghe, sono rimaste al loro posto, mentre molte persone non ci sono più. Con loro Elena, l’anima, la guardiana, la guida, che accoglieva con simpatia e rispetto i turisti e si metteva in posa per farsi fotografare. Addio Elena rimarrai nel cuore di chi ti ha conosciuta. Alla famiglia le condoglianze di tutti e del Carlimo.

m.g.l.