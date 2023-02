Spinetoli piange Rosina Silvestri

Commozione a Spinetoli, si è spenta ieri, all’età di 87 anni, Rosina Silvestri, titolare dell’omonimo oleificio. Silvestri è stata la prima donna che ha firmato per la Dop ascolana. Insieme al marito Franco Albertini ha portato avanti con amore e dedizione l’azienda di Spinetoli. Un’attività a conduzione familiare, che produce olio extravergine di oliva da quasi 80 anni. Un’eccellenza del territorio Piceno, che è cresciuta grazie alla passione di Rosina e della sua famiglia. Una donna emancipata, forte e determinata che si è saputa imporre sul mercato e nell’imprenditoria. La notizia della scomparsa di Rosina ha suscitato viva commozione non solo tra gli amici e i parenti, ma in tutta la cittadina di Spinetoli dove era conosciuta e stimata non solo per la sua laboriosità, ma per il suo carattere amorevole e generoso.

I nipoti l’hanno voluta così ricordare: "Ci ha insegnato che l’ amore per la campagna ricompensa sempre con grandi frutti. Ciao Nonna Rosina". I funerali si terranno oggi, alle 14.15 nella chiesa parrocchiale di San Pio X, la messa verrà officiata da don Giorgio Del Vecchio. Alla famiglia, al marito Franco, ai figli Pietro ed Elisabetta e la nuora Isabella le condoglianze del Carlino.

m.g.l.