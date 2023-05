Spinetoli pronta a rifarsi il look "Partiti i lavori, ora altri fondi"

Il sindaco Alessandro Luciani dà il via ad una serie di lavori per rilanciare lo splendido e incantevole borgo di Spinetoli. Sono partiti, proprio in questi giorni, una serie di lavori, l’accento è stato posto sulla scalinata che da piazza Leopardi scende verso la splendida chiesa di San Rocco, che è stata restaurata. Sono iniziati anche i lavori sulle mura di cinta di Piazza Roma, sul lato pedonale e in futuro, sarà realizzato anche il secondo stralcio, gli interventi sulle mura castellane. "Abbiamo chiesto fondi – dichiara il sindaco Alessandro Luciani – agli enti competenti, stiamo aspettando i finanziamenti. A Spinetoli capoluogo sono partiti anche i lavori di riqualificazione del cimitero, abbiamo ottenuto un finanziamento di 800mila euro, a fine maggio appalteremo i lavori della strada che scende da Spinetoli verso Piediprato, si tratta del primo cantiere del Pnrr, per un importo pari a 800mila euro. Inoltre la Provincia inizierà i lavori sulla provinciale entro l’estate, inizio luglio. Il nostro obiettivo è riqualificare Spinetoli, continueremo a lavorare su progetti che sono di grande interesse per lo sviluppo del borgo, come la realizzazione del nuovo asilo, convinti che nei borghi sta avvenendo qualcosa di importante in termini di cambiamento degli stili di vita e sostenibilità. Sempre più persone, lasciano le città e si trasferiscono nei piccoli centri dove trovano un’ottima qualità di vita. Stiamo cercando di intercettare questo cambiamento, ma vogliamo rilanciare Spinetoli anche in termini turistici, abbiamo un progetto museale negli ultimi tempi grazie all’apertura del museo della civiltà contadina e della scultura e l’apertura di locali stiamo registrando importanti risultati, ci muoveremo in questa direzione".

Maria Grazia Lappa