Spinetoli riscopre la sua storia: i calzari romani della Necropoli

Spinetoli, il paese vestito a festa, ha accolto venerdì sera l’iniziativa: ‘Passi dal Passato’. Si tratta dell’esposizione dei calzari romani, rinvenuti nel 2006, durante gli scavi, nella Necropoli di San Pio X di Spinetoli, restaurati e restituiti alla fruizione del pubblico. Gli interventi si sono tenuti all’interno della chiesa della Madonna dell’Assunta. Una sfida quella che il comune di Spinetoli si accinge ad intraprendere che riguarda una scoperta che risale quasi 20 anni fa. "Un patrimonio complesso da gestire e valorizzare – ha commentato l’assessore alla cultura Lory Mascetti –, ma che oggi torna a disposizione della comunità come bene pubblico e collettivo. Si tratta soltanto di un assaggio di ciò che sarà: altri reperti troveranno spazio all’interno del percorso museale, con un’ala interamente dedicata, arricchendo l’offerta culturale del territorio". L’allestimento verrà fatto nel primo piano del museo della Scultura, che si trova in una delle due vie che da piazza Roma corre verso il terrazzo di Piazzetta Belvedere. L’esposizione dei calzari è stata preceduta da un intenso lavoro di restauro, l’esposizione sarà visitabile tutte le domeniche dalle 17.30 alle 20.30 (per informazioni: 351/7087768). "La scoperta dell’importante Necropoli, con le sue tombe, ha rappresentato sin dall’inizio una grande sfida amministrativa ed economica. All’epoca – ha ricordato l’assessore Mascetti – non era semplice avviare un percorso di valorizzazione. Oggi, grazie all’impegno dell’amministrazione targata Alessandro Luciani e il fondamentale contributo del Bim Tronto, raccogliamo i frutti di quelle scelte".

Il sindaco Luciani ha sottolineato: "Come una nuova scuola o una nuova strada, anche una rete museale diventa fondamentale per i cittadini. La bellezza ha il potere di attrarre visitatori e nuovi abitanti, diventando una risorsa preziosa per la crescita di un paese. Custodirla e mantenerla viva significa promuovere il patrimonio comune e offrire a chi vi vive un luogo accogliente, stimolante e ricco di orgoglio". All’evento presente anche Mara Miritiello, responsabile del cantiere archeologico, che ha raccontato la ricchezza dei corredi e la particolarità del sito: "I chiodini dei calzari ci permettono di capire come erano realizzate: cuoio rinforzato con chiodi di ferro. Un patrimonio importante che oggi, finalmente, torna a disposizione di Spinetoli".

Maria Grazia Lappa