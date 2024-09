Spinetoli saluta Tobi. Dolore e silenzio per l’addio al piccolo:: "Siamo tutti colpiti"

C’è tutta la piccola comunità di San Pio X insieme agli amici di famiglia. A Spinetoli sono tutti riuniti in un dolore intenso e commosso, ai funerali del piccolo Tobi Gavin, il bimbo di soli 3 anni, di origini nigeriane, affogato domenica scorsa nel canale irriguo che corre lungo la Valle. Un dolore collettivo, corale, il dolore di una comunità tutta intera, che si è raccolta intorno a quella bara bianca, dove campeggiava un cuore di rose bianche, fiori e una cornice di un’immagine del bimbo, felice e sorridente. Nella chiesa di San Pio X regna il silenzio. Gli abitanti sono uniti nel dolore accanto al papà Ezekoeg e la mamma Ese, quest’ultima in attesa di un bambino, che ancora non riescono a farsene una ragione per quanto è accaduto.

La tragedia che ha colpito la famiglia Gavin ha gettato un’ombra di profondo dolore su tutta la comunità di Spinetoli, ma anche su tutto il Piceno. Si fa fatica a parlare, il dolore è troppo grande. Negli occhi dei familiari, degli amici e dei conoscenti ci sono solo lacrime. Domenica era stata una giornata di festa, Tobi giocava allegramente nel cortile di casa, una giornata speciale, piena di divertimento, poi è successa la tragedia. Già da giovedì la piccola bara bianca è giunta nella chiesa, dove tante persone si sono recate per portare un fiore, per recitare una preghiera, per portare una parola di conforto. "La comunità di San Pio X – ha detto il parroco don Giorgio Del Vecchio – ha fatto sentire tutta la sua vicinanza, in queste ore, il bimbo non è rimasto mai solo. Tobi è il figlio di tutti noi. Abbattiamo le mura, che ci separano e proclamiamoci fratelli, facciamo sentire questo senso di fratellanza, non solo difronte al dolore. Tobi ora è nelle braccia di Gesù". Per l’occasione è stato celebrato un rito misto: cattolico evangelistico guidato dal parroco di San Pio X don Giorgio del Vecchio, che dal giorno dell’incidente si è prodigato affinché la famiglia non rimanesse sola. Alla cerimonia ha partecipato anche il pastore Angelo Bleve della chiesa cristiana evangelica assemblee di Dio in Italia di San Benedetto del Tronto, che ha fatto sentire tutta la sua solidarietà e ha portato parole di conforto ad una famiglia distrutta dal dolore. Durante la celebrazione è intervenuto anche il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani, che ha voluto portare il cordoglio e il sostegno del paese.

Il sindaco con le parole rotte dal pianto ha detto: "Il dolore della famiglia Gavin è il dolore di tutta la nostra comunità, sono anche io padre e questa situazione mi ha profondamente colpito e addolorato". Il parroco Del Vecchio che si è subito precipitato sul luogo della tragedia e che ha benedetto il corpo senza vita del piccolo ha anche usato parole di riconoscenza nei confronti dei soccorritori e dei carabinieri: "Hanno avuto la delicatezza e l’umanità che una situazione così grave richiede". Intanto il corpicino del piccolo è stato sepolto nel cimitero di Spinetoli, le spese a carico del Comune, mentre una famiglia di grande cuore, che è rimasta anonima, si è fatta carico delle spese del funerale. Il rito si è concluso con un canto dedicato al piccolo, che ha commosso tutti i presenti. Al termine delle esequie palloncini bianchi in volo hanno accompagnato l’uscita della bara e l’addio all’ennesima vita spezzata da una tragedia inspiegabile.

Maria Grazia Lappa