Spinetoli sotto choc: addio a Massimo Vannicola

San Pio X piange Massimo Vannicola, morto a 48 anni. Il giovane uomo era da alcuni giorni ricoverato in ospedale Mazzoni, dopo aver manifestato problemi, ma nessuno poteva immaginare un epilogo simile. Una morte improvvisa, che ha colto tutti di sorpresa, facendo piombare nel dolore i familiari e amici della piccola frazione di San Pio X, che non si danno pace. "Massimo se n’è andato troppo presto –è il commento che si rincorre in queste ore –. Aveva solo 48 anni. Era un uomo molto attivo nella comunità e soprattutto conosciuto e stimato da tutto il paese".

"Siamo tutti scossi, mai la dimenticheremo. La notizia – ha dichiarato il sindaco Alessandro Luciani – ci coglie di sorpresa e ci lascia nel profondo dolore. Persona splendida. Sono molto dispiaciuto e vicino alla famiglia. Giocava a calcio, nella squadra amatoriale, molto attivo anche nella vita sociale, tutta la comunità lo adorava e adesso si stringe intorno alla famiglia". Gli amici e i conoscenti hanno espresso il loro dolore e sconforto sui social, incredulità dopo aver appreso la notizia dell’improvvisa scomparsa dell’amico. La camera ardente verrà allestita oggi, alle 12, nella chiesa parrocchiale della frazione di San Pio X, dove Massimo viveva con la famiglia. Alle 15.30 si terranno i funerali. Massimo lascia la mamma Maria, il papà Giuseppe, la sorella Simona con il cognato Massimo e il nipote, la comunità si stringe intorno ai familiari.

m.g.l.