Spinetoli, successo per la Banda musicale

Grande successo per il saggio musicale della banda di Spinetoli. A conclusione di ogni anno didattico, la banda propone il saggio nel corso del quale gli allievi hanno l’occasione di esibirsi davanti al pubblico, raccogliendo anche ‘i frutti’ del loro lavoro e del loro impegno. Una serata ricca di emozioni quella regalata dai musicisti che hanno saputo coinvolgere i presenti. "Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato Federica Galletti presidente della banda di Spinetoli– abbiamo deciso di dare maggiore risalto a questo momento, l’esibizione musicale degli allievi che hanno frequentato i corsi e sono entrati a far parte della banda è sempre un momento molto importante". La location scelta per l’esibizione è stata piazza Roma.