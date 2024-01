Spinetoli, Vagnoni:: "Un paese che va verso il declino"

Non si placano le polemiche a Spinetoli. "Sulla risposta del sindaco Alessandro Luciani – dichiara Antonio Vagnoni – vorrei spendere due parole, visto che contiene attacchi personali. Vorrei precisare che la situazione di Spinetoli è sotto gli occhi di tutti; un paese che va verso il declino, dove mancano servizi essenziali: c’è stata una forte riduzione dell’orario di visita dei medici di base, relegati in un ambulatorio in una posizione non ottimale. Da anni manca un Bancomat bancario con grave danno per il commercio; dopo il trasferimento dell’agenzia di Banca Intesa si avverte questo disagio anche a Pagliare. Vogliamo parlare dei collegamenti? Perché molti treni, in orari importanti, sia per i lavoratori, che per gli studenti, da qualche anno non si fermano più, né a Pagliare né a San Pio? Sono stati spesi migliaia di euro per la realizzazione della stazione ferroviaria. A proposito di trasporti perché l’amministrazione non ha aderito al bando, come altri comuni della Vallata per avere le pensiline a norma per disabili alle fermate dei pullman? Ci sarebbe ancora tanto da dire, come le videocamere installate ma non utilizzabili, la pavimentazione stradale in pessime condizioni e tante promesse elettorali non mantenute. Ci sarà occasione per parlarne".