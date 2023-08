Splende il parco di via delle Mimose

Una nuova area verde rigenerata e restituita alla città di Ascoli grazie all’impegno e alla passione di dieci ragazzi. Il parco di via delle Mimose è stato riqualificato nell’ambito del progetto del Comune di Ascoli ’R3 - Monticelli nel Futuro’, basato sul coinvolgimento attivo della comunità del popoloso quartiere nel programma di rigenerazione dei propri ambienti di vita. Durante il mese di luglio, dieci adolescenti hanno partecipato all’azione di ricostruzione del parco, coordinata dalla Cooperativa sociale Pagefha, rendendolo nuovamente fruibile attraverso la realizzazione di elementi d’arredo in grado di fornire ulteriori spazi aggregativi. Tra questi spicca l’originale Telebook, piccola biblioteca a disposizione dei giovani fruitori dell’area verde: sarà possibile consultare liberamene i volumi presenti e donare nuovi libri e testi per arricchire il catalogo.