"Spopolamento in città da combattere"

I giovani ascolani non stanno in silenzio, ma anzi, si espongono, soprattutto in politica. Il consiglio comunale da poco rinnovato può vantare di volti freschi intenzionati a far rispettare una parte di cittadini solitamente ignorati, i più piccoli. Tra i nuovi nomi, c’è Andrea Dominici, consigliere dell’opposizione.

Dominici, il 2024 sta finendo, com’è stato vivere ad Ascoli quest’anno?

"Vivo ad Ascoli da sempre e ho scelto di restarci. Il 2024 è stato per me un nuovo inizio con un impegno attivo che mi ha visto per la prima volta partecipare alle elezioni comunali e riuscire ed avere l’onore di essere eletto nella massima istituzione democratica della nostra città. Quindi allo stesso tempo ho scelto di restare ma nel 2024 ho iniziato un nuovo percorso che spero migliori me stesso e la nostra città".

Cosa manca in città per i più giovani?

"Crescere in una piccola comunità come quella di Ascoli è sicuramente un valore, tuttavia, ciò di cui mi sto accorgendo in questi mesi in consiglio comunale è la mancanza di un ascolto attivo da parte delle istituzioni. Un esempio è certamente quello della riqualificazione di piazza San Tommaso, riqualificata senza tenere conto dei reali bisogni delle famiglie che portano dalle scuole circostanti i bambini a giocare in quella piazza e che a breve troveranno attrezzi ginnici al posto degli scivoli e panchine spigolose in travertino. Come detto in Consiglio nell’ ultima seduta, Ascoli negli ultimi anni ha visto crescere un’effervescenza e un fermento giovanile che si è manifestato in una rinascita di associazioni, eventi e occasioni di aggregazione. Credo che la prima cosa che vorrei sia che questo fermento non venga strumentalizzato dalla politica ma che invece sia lasciato cresce in pace".

Dall’altra parte, tra le file della maggioranza, c’è Alessio Poli, il più giovane tra i politici seduti in consiglio.

Poli, il 2024 sta finendo, com’è stato vivere ad Ascoli quest’anno?

"E’ stato un anno pieno di alti e di emozioni uniche, ma anche di bassi. Ho notato e vissuto una forte desolazione e solitudine, un sentimento che accomuna tanti ragazzi e ragazze che hanno bisogno di trovare la valvola di sfogo nel raccontarsi e nel seguire le loro passioni".

Cosa manca in città per i più giovani?

"Penso ci sia bisogno di ripensare gli spazi pubblici come un teatro di comunità, luoghi di incontro e mescolanza che sono anche tradotti in sviluppo urbano e territoriale. A tale proposito bisogna colpire nel segno della lotta allo spopolamento e per questo non si può prescindere dai due grandi temi della casa e del lavoro. Seppur Ascoli sia un fiore all’occhiello per la qualità della vita, bisogna fare dei passi avanti affinché ci sia lavoro e sviluppo economico. Per farlo servono luoghi e infrastrutture di orientamento fisiche e digitali, oltre che politiche abitative inclusive. In primis va rivisto l’indotto universitario: solo attraverso l’ampliazione dei corsi e servizi per gli studenti si può pensare ad una città di profilo accademico. Per questo assieme al Cup stiamo lavorando per portare innovazione in tema di mercoledì universitari, spazi per lo studio e laboratori. Altro passo importante è quello della casa dei giovani, un luogo aggregativo per le associazioni giovanili e per gli studenti. Non vanno dimenticati gli eventi serali: c’è bisogno di costruire una proposta competitiva per superare la deriva dei giovani verso la riviera".