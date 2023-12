"Spopolati causa sisma, ripartiamo con la natura"

Montegallo ha l’età media più alta della provincia di Ascoli e negli ultimi 10 anni ha perso il 21 % degli abitanti.

Sindaco, quali sono le cause?

"Alla base vi è lo spopolamento di tutto l’Appennino centrale, ma la causa maggiore è stato il sisma. Siamo uno dei 5 comuni della regione Marche più danneggiati. Oltre il 70% degli edifici inagibili e su 23 frazioni 9 hanno un danno dal 95 al 97%. E’ consequenziale che la gente sia andata via. Le giovani coppie per ragioni scolastiche hanno portato via la residenza".

Sta mettendo in atto strategie?

"In questi due anni l’impegno dell’Amministrazione è rivolto alla ricostruzione della parte pubblica. Sono previsti interventi importanti su tutte le frazioni che intendiamo rigenerare. Puntiamo poi sul rilancio turistico attraverso aiuti ad aziende ricettive, agricole, di produzione eno-gastronomiche, un modo per creare nuovi posti di lavoro e far tornare le persone che si sono allontanate e che amano la montagna".

Pensa che l’emorragia possa essere arrestata?

"Sì. Credo di sì e su questo siamo tutti fiduciosi. Quando avremo rimesso in ordine il territorio potremo diventare appetibili considerate le nostre peculiarità e quindi la gente sentirà il desiderio di tornare al paese d’origine".

Quali sono le peculiarità del suo paese sotto il profilo turistico ed economico, su cui poter lavorare?

"Abbiamo un territorio molto interessante sotto il profilo naturalistico e ambientale. Siamo per il 60% nel Parco Nazionale dei Sibillini, quindi punteremo molto sul recupero dei sentieri, molti dei quali già finanziati con lavori che in alcune zone sono stati eseguiti. Puntiamo sul trekking e sulla e bike. Lungo i percorsi ci sono 5 punti per noleggio bici per chi vuole visitare il territorio".

Montegallo, ai piedi dei Sibillini, è attraversato dalla Via Francigena, ha progetti per tornare a valorizzarla?

"Sì, abbiamo creato un’associazione, con altri 9 Comuni di Fermo e Macerata, che si chiama Sibillini mountain exsperience. Ha lo scopo di promuovere il territorio e vorremmo andare nelle Fiere del turismo per vendere il brand Sibillini. In questa direzione ci da una mano Massimiliano Ossini con il suo libro presentato alla Bit di Milano e al salone del libro di Torino".

Come vede la Montegallo dei prossimi anni?

"Ci sarà un rilancio con la Montegallo ricostruita e siamo convinti che la strada intrapresa dall’Amministrazione, con tutti i progetti messi in atto: ci sarà un importante rilancio turistico. Posso anticipare che nei prossimi due anni partiranno oltre 90 cantieri di opere pubbliche".

Marcello Iezzi