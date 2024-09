Sporcizia e abbandono: "Non si può vivere così"

Vie, strade, scarpate e persino il cimitero nel mirino delle proteste dei cittadini di Castel di Lama. In tanti puntano il dito sulle condizioni di degrado e incuria in cui versano alcune zone della cittadina e in particolare il cimitero, tallone di Achille ormai da diverso tempo. "Siamo esasperati per le condizioni in cui giace orami da troppo tempo il cimitero, erba alta ovunque. Non è possibile che ogni volta che si devono tosare i prati, le aiuole dobbiamo andare in Comune e protestare, organizzatevi meglio e tenete quei luoghi puliti, pretendiamo decoro per i nostri morti. Le persone che riposano nel cimitero hanno fatto la storia della nostra città e meritano rispetto". Altra situazione che fa arrabbiare i cittadini sono i parcheggi selvaggi: "Ognuno parcheggia come vuole, dove vuole, creando una jungla nella viabilità. Tutto questo crea gravi problemi". Se a Piattoni la situazione è tutt’altro che felice, non va meglio in periferia dove i cittadini lamentano la nascita di una discarica di sfalci. "Ci siamo riuniti – raccontano i residenti –, siamo andati a parlare con il Sindaco, per dire che qui nel relitto dell’ex strada Mezzina, che collega alla località Sette cani la situazione è drammatica e di tutta risposta negli ultimi mesi hanno creato una discarica per lo sfalciato, ci chiediamo se dovesse sprigionarsi un incendio di chi la responsabilità? Queste potature chi li controlla? Sono residui di alberi sani o malati? Una via queesta diventata negli ultimi tempi zona di spaccio, i cittadini hanno chiesto aiuto, ma a tutt’oggi la situazione è peggiorata, cosa dobbiamo aspettarci? Abbiamo chiesto di mettere un cartellone con un divieto di accesso per i non residenti, un provvedimento in grado di controllare l’area. Vogliamo delle risposte e al più presto possibile, non possiamo vivere così. E’ reato lasciare i residui delle potature, non si può creare una discarica, soprattutto in una zona, già molto compromessa. Il degrado ambientale crea degrado sociale".

Altro problema sono gli spazi intorno ai cassonetti sommersi da rifiuti, come a Chiarini, dove intorno al bidone pullula immondizia di ogni genere e la situazione non va meglio neanche in via Adige, ma la cosa deprimente sono i rifiuti abbandonati sul greto della strada in via Roma, tra i palazzi, il pezzo di marciapiede abbandonato al suo destino, il lampione appeso vicino al Comune e la panchina traballante, che si erge su quattro mattoni nella piazzetta di Sambuco, altro che ambiente bucolico. Una città deve essere amata, è la prima regola. Una buona amministrazione si misura sulla pulizia e il decoro della città.

Maria Grazia Lappa