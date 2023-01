"Lo sport per battere il bullismo": il progetto di Ascoli

Pronto soccorso e 118, rivoluzione in Emilia Romagna: cosa cambia

Per approfondire:

Ascoli, 9 gennaio 2023 – Lo sport come strumento per contrastare con fermezza il bullismo. L’Arengo, in sinergia con il comando della polizia municipale di Ascoli, ha presentato il progetto che vedrà protagonisti gli alunni delle scuole cittadine offrendo loro una serie di attività sportive pomeridiane volte a favorire l’aggregazione delle fasce d’età più giovani.

Per riuscire a farlo si è alla ricerca di laureati in scienze motorie disponibili ad offrire le proprie competenze professionali al fine della migliore riuscita del progetto rientrante nell’attuazione dei programmi di Governo ‘Sicuramente su strada - vicini allo sport lontani dai rischi’.

"Abbiamo ottenuto un finanziamento per sviluppare insieme a Patrizia Celani della polizia municipale un progetto di prevenzione al bullismo attraverso la pratica dello sport – commenta l’assessore Nico Stallone –. È stato pubblicato un bando riservato a tutti i laureati in scienze motorie interessati a prestare le proprie competenze". La presentazione delle candidature terminerà venerdì 13 gennaio alle 12.

I profili selezionati per lo svolgimento delle attività saranno coadiuvati dallo staff tecnico e organizzativo dell’Officina dello Sport di Ascoli. Da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre 2023, prima dell’inizio del progetto, si terranno degli incontri organizzativi e programmatici per approfondire sia le tematiche che le pratiche da svolgere con gli alunni delle scuole aderenti al progetto. A tutti i ragazzi partecipanti sarà effettuato uno screening fisico-motorio.

Il prosieguo del progetto vedrà l’intervento dei laureati nelle attività pomeridiane (indicativamente negli orari 15-17) nelle palestre delle scuole aderenti al progetto.

L’amministrazione comunale inoltre, a partire dalla metà di gennaio, lancerà ufficialmente il progetto legato a primo soccorso e blsd (basic life support defibrillation) che riguarderà tutti i gestori e gli istruttori che utilizzano gli impianti sportivi cittadini. "Un atto di prevenzione importante – spiega l’assessore –. È fondamentale che ogni singolo gestore e gli utilizzatori delle varie strutture sportive presenti ad Ascoli siano preparati per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza".

Ben 220 gli istruttori già iscritti ai corsi di formazione programmati per apprendere le manovre salvavita. E molti altri si aggiungeranno nei prossimi giorni. "Abbiamo previsto un corso al palazzo dei Capitani – prosegue –, poi seguiranno una serie di riunioni che saranno tenute presso la sede della Croce Verde a gruppi di 6-7 persone per volta fino al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti. La riattivazione cardiocircolatoria è un aspetto da non sottovalutare. Sport e prevenzione sono due fattori importanti che se uniti possono favorire il benessere della persona".

mas.mar.