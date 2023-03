Sport di tutti, il parco 1° Maggio tra i candidati

Il Parco 1° Maggio tra i più estesi di Grottammare, che si trova in zona Ischia accanto all’Istituto Fazzini Marcantini, è candidato al progetto ’Sport di tutti – Parchi’. Si tratta di una iniziativa del Ministero per lo Sport e Giovani.

Il progetto ha come finalità la realizzazione di nuove aree attrezzate all’interno di Parchi pubblici comunali o spiagge, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto e a corpo libero. Le aree non devono avere dimensioni inferiori ai 300 mq, prive di barriere architettoniche, dotate di impianto di illuminazione.

Il Parco ’1° Maggio’ ha tutte le caratteristiche richieste dal bando che prevede l’installazione di un circuito a corpo libero con 4-6-8 macchine, anche polivalenti, per allenamento isotonico e cardio. Sport e salute fornirà e monterà le macchine per un costo massimo di 30mila euro più Iva, di cui il 50% a carico del bilancio comunale. Il comune di Grottammare, valutata la validità del progetto per la pratica sportiva e l’incremento del patrimonio comunale, ha deciso quindi di partecipare al bando.